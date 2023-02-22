Россияне отвернулись от одного типа жилья

«Авито Недвижимость»: спрос россиян на квартиры в новостройках снизился на 36 процентов

В январе и феврале 2023 года россияне отвернулись от квартир в новостройках — спрос на покупку этого типа жилья в среднем снизился почти на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. К такому выводу пришли аналитики «Авито Недвижимости» в своем исследовании, пишет «Коммерсантъ».

Лидером по отрицательной динамике стал Калининград — число запросов в этом городе сократилось на 63,7 процента. Далее следуют Саратов (минус 63 процента) и Ставрополь (минус 57,8 процента). В Москве спрос снизился на 44,7 процента.

По данным аналитиков, интерес к строящемуся жилью повысился только в Томске (на 28,2 процента) и Санкт-Петербурге (плюс 0,4 процента). При этом Калининград стал единственным городом-миллионником, где за год снизилась цена одного квадратного метра — динамика составила 78 процентов.

«Это объясняется нестабильным новостным фоном и общей экономической ситуацией. Некоторые пользователи платформы, которые в 2022 году готовы были вложиться в недвижимость, сейчас сомневаются и боятся идти на этот шаг из-за размытых перспектив будущего», — прокомментировал руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Ранее эксперты федеральной компании «Этажи» выяснили, что сильнее всего с начала 2023 года новостройки подорожали в Санкт-Петербурге — на 1,8 процента. Городом с подорожавшими новостройками также назвали Ростов-на-Дону, где подобные объекты прибавили в цене 1,4 процента. Ниже в списке расположились Челябинск с подорожанием на 1,1 процента, Екатеринбург (на 0,9 процента) и Москва (на 0,8 процента).