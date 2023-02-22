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18:19, 22 февраля 2023Культура

В Никола-Ленивце в день празднования Масленицы сожгут 19-метровый арт-объект

В арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области 25 февраля сожгут куб высотой 19 метров

Фото: Пресс-служба арт-парка «Никола-Ленивец»

Соблюдая сложившуюся традицию, в рамках празднования Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области 25 февраля проведут перфоманс. Как сообщается в поступившем в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе, в этот день на глазах у гостей мероприятия сожгут 19-метровый куб, который соберут из сена, предметов быта и старых веток.

В этом году темой мероприятия станет просвет — слабый луч света в темном пространстве.

«Чтобы увидеть его, нужно повредить стену — физическую или метафорическую, заслоняющую источник света», — отметили организаторы праздника, добавив, что в 2023 году роль такой преграды будет выполнять «Четвертая стена» от студии NOYD короткийметр.

В день сожжения арт-объекта у всех участников празднования Масленицы будет возможность погулять по снежным тропам, попробовать блины на ярмарке, а также заглянуть внутрь замкнутого пространства-колодца и полежать на сене. В пресс-релизе указывается, что на строительство объекта заняло три месяца. Перед уничтожением куба состоится ритуал огненной аффирмации: во время представления агенты вечной весны развернут вокруг «Четвертой стены» восемь точек, замыкающихся в круг. Каждая из точек станет пространством созерцания, где участники перфоманса Affirmātiō будут петь, «приручая» огонь, чтобы обратить стихию против всех существующих преград. Понаблюдать за трансляцией происходящего в Никола-Ленивце можно будет на странице официального сообщества арт-парка «ВКонтакте».

Рассказывая о предстоящем мероприятии, архитектор студии NOYD короткийметр Игорь Апарин признался, что Никола-Ленивец имеет особое значение для каждого архитектора. По его словам, проект предлагает возможность высказаться, как художнику. «Мне кажется, все предыдущие объекты Масленицы были более понятными символами с самого начала. Мы же сделали главный упор на процесс сжигания — загадка «Стены» сохранится до самого конца. Одно известно точно — вы увидите разрушение границ как внешних, так и внутренних», — пообещал он.

Отмечается, что почувствовать себя причастным к сожжению стены может каждый желающий: для этого достаточно оставить анонимное послание на сайте мероприятия. В послании организаторы предлагают поразмышлять о том, кто или что мешает вам увидеть просвет и двигаться вперед. Все послания обещают распечатать и собрать в специальную капсулу, которая будет помещена в самое сердце пламени и сгорит в первую очередь, уступая место просвету.

Стоимость билета на Масленицу составляет четыре тысячи рублей. Для детей до 14 лет вход на мероприятие бесплатный. Билеты можно приобрести на официальном сайте.

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Варвара Кошечкина
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