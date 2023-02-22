Песков назвал время встречи Путина и Ван И

Пресс-секретарь Песков: Путин и Ван И встретятся в среду

Президент России Владимир Путин и Член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И встретятся в среду, 22 февраля. Время встречи РИА Новости назвал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин примет находящегося с рабочим визитом в Москве члена политбюро ЦК Компартии Китая Ван И, который занимается вопросами внешней политики Китая», — сообщил он.

Ранее Ван И встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Китайский дипломат заверил главу МИД, что на любом посту будет прилагать усилия по углублению отношений с Россией. Ван И прибыл в Москву во вторник, 21 февраля, и уже встретился с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.