Госдума приняла проект о праве кабмина приостанавливать раскрытие статистики

Госдума приняла проект закона о праве правительства приостанавливать раскрытие статистики

Госдума (ГД) России сразу во втором и третьем чтениях приняла проект закона о праве правительства приостанавливать раскрытие статистики. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно принятой поправке к уже существующему закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в случае необходимости кабмин может ограничить предоставление доступа и распространение статистических данных. Это касается чувствительной информации, имеющей «геополитическое значение».

Поправка дает право не предоставлять статистику в период до 1 января 2026 года, когда завершится переходный период интеграции новых субъектов — Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей — в состав России.

Теперь рассмотрением законопроекта займется верхняя палата парламента — Совет Федерации.

Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании в среду, 22 февраля, единогласно приняла внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о приостановлении участия России в договоре СНВ-III.