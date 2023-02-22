Россиянина насмерть зажало между двумя троллейбусами

В Стерлитамаке мужчину насмерть зажало между двумя троллейбусами в депо

В Стерлитамаке мужчина погиб, так как его зажало между двумя троллейбусами в депо. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным авторов канала, россиянин в депо чистил от снега стекло троллейбуса, которым он управлял, перед выездом на маршрут. Мужчина забыл поставить транспортное средство на ручник.

Россиянин скончался на месте, так как его троллейбус покатился и врезался в другой.

Ранее в Москве на Ленинградском шоссе мужчину насмерть зажало между двумя «Газелями». Два грузовых автомобиля остановились посреди шоссе для буксировки одного из них. Автомобиль такси на большой скорости влетел в два стоявших грузовика — в этот момент между ними находился человек, который погиб.