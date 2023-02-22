Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:56, 22 февраля 2023Россия

Россиянина насмерть зажало между двумя троллейбусами

В Стерлитамаке мужчину насмерть зажало между двумя троллейбусами в депо

Фото: Telegram-канал «Mash Batash»

В Стерлитамаке мужчина погиб, так как его зажало между двумя троллейбусами в депо. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным авторов канала, россиянин в депо чистил от снега стекло троллейбуса, которым он управлял, перед выездом на маршрут. Мужчина забыл поставить транспортное средство на ручник.

Россиянин скончался на месте, так как его троллейбус покатился и врезался в другой.

Ранее в Москве на Ленинградском шоссе мужчину насмерть зажало между двумя «Газелями». Два грузовых автомобиля остановились посреди шоссе для буксировки одного из них. Автомобиль такси на большой скорости влетел в два стоявших грузовика — в этот момент между ними находился человек, который погиб.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Байден заявил об отсутствии стремления Запада к нападению на Россию
В России подешевела аренда жилья
Байден встретился с Санду в Варшаве
Россиянин зарезал родственницу из-за наследства и поджег ее дом
Крупный тунец пробил дыру в двигателе рыбацкой лодки
Россиянина насмерть зажало между двумя троллейбусами
ЕС добавит в санкционный лист еще почти сотню граждан России
Названа причина поездки Байдена в Европу
Иранские компании начали проходить сертификацию для поставок авто в Россию
В МИД прокомментировали реакцию Запада на приостановку участия России в ДСНВ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.