Парикмахер раскрыла россиянкам способы придать объем тонким волосам

Российский парикмахер Фаина Кирьянова: объем тонким волосам придадут стрижки боб и пикси

Парикмахер-стилист и эксперт в окрашивании волос Фаина Кирьянова раскрыла россиянкам способы, с помощью которых можно придать объем тонким волосам. Соответствующий материал появился на сайте издания The Voice.

В первую очередь специалист посоветовала обладательницам данного типа прядей присмотреться к коротким стрижкам — например, бобу или пикси. По ее словам, не стоит отращивать волосы ниже плеч, поскольку концы будут очень редкими. Вдобавок Кирьянова отметила, что желаемый эффект прическе добавят такие техники окрашивания, как мелирование, колорирование и Airtouch.

При создании укладки необходимо применить спреи и пудры для прикорневого объема, напоминает эксперт. После этого следует воспользоваться спреем-термозащитой легкой фиксации, а затем с помощью зажимов для волос просушить корни феном. При этом Кирьянова отметила, что в данном процессе также можно воспользоваться расческой с большими сквозными отверстиями. «Приподнимай волосы у корней расческой в направлении, противоположном их росту. Далее просуши локоны по длине, используя круглый брашинг», — пояснила она.

В заключение собеседница издания порекомендовала включить в домашний уход косметические средства, направленные на активацию роста волос, в частотности, ампулы, маски, сыворотки и лосьоны. Также она обратила внимание на расческу дарсонваль (расческа со специальной насадкой для физиотерапии и косметических процедур. Устройство усиливает кровообращение и поступление питательных веществ в кожу головы — прим. «Ленты.ру»).

Ранее сооснователь компании по производству продукции для волос LilyHair Джин Лопес перечислила приводящие к облысению прически. По словам эксперта, потерю волос вызывают тугие укладки, провоцирующие повреждение фолликулов. Среди них — конские хвосты, косы, пучки, а также дреды, брейды и наращенные пряди.