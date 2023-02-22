Ссора со старшей сестрой закончилась для россиянина убийством и СИЗО

В Якутии арестовали россиянина, зарезавшего после ссоры сестру-пенсионерку

В Республике Саха (Якутия) суд города Ленска арестовал 51-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве старшей сестры. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 11 февраля находившийся в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения россиянин поссорился с 66-летней сестрой. В ходе конфликта он вооружился кухонным ножом и нанес своей жертве множественные не совместимые с жизнью удары. После расправы злоумышленник пытался скрыться, но был задержан и по решению суда на время следствия отправлен в СИЗО.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщает региональное управление СКР.

3 февраля сообщалось, что в Казани задержали женщину, зарезавшую сестру во время спора за наследство.