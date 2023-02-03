Россиянка зарезала 59-летнюю сестру во время спора из-за наследства

В Казани росгвардейцы задержали женщину, зарезавшую сестру во время спора за наследство

В Казани сотрудники Росгвардии задержали 59-летнюю местную жительницу, зарезавшую 59-летнюю сестру. Об этом в пятницу, 3 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 2 февраля в доме на Олонецкой улице фигурантка выпивала с родственницей и своим мужем. Во время застолья женщины начали спорить из-за наследства. Тогда подозреваемая взяла нож и ударила им ровесницу, нанеся смертельные ранения. Затем россиянка ушла спать. Ее супруг увидел тело погибшей и вызвал сотрудников экстренных служб.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Фигурантка признала вину.

Ранее стало известно, что в Казани полиция задержала студентов из Египта и Алжира за изнасилование девочки-подростка.