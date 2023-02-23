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02:30, 23 февраля 2023Мир

Небензя потребовал от Запада компенсаций за подрыв «Северного потока»

Небензя потребовал от стоявших за подрывом «Северного потока» стран компенсировать ущерб

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза заявил, что организаторы диверсии на «Северном потоке» должны компенсировать ущерб пострадавшим странам. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению дипломата, приближается эпоха, когда трансконтинентальные коммуникации станут законной целью для операций, направленных на ослабление стран.

«Шанс на то, что она наступит, чрезвычайно велик, если виновные за подрыв "Северного потока" не будут найдены и не понесут соответствующего наказания», — подчеркнул Небензя.

Он также призвал организаторов диверсии «компенсировать пострадавшим государствам понесенный ущерб так, как это предусматривается международным правом».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва сталкивается с сильным нежеланием Запада разбираться и проводить надлежащее расследование взрывов российских газопроводов. По его словам, Россия не даст этой теме «уйти в песок».

Марина Совина
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