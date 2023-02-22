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15:54, 22 февраля 2023Мир

В России высказались о расследовании терактов на «Северных потоках»

Депутат Журова: Россия будет настаивать на расследовании терактов на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: The Swedish Coast Guard / Globallookpress.com

Россия будет продолжать настаивать на расследовании терактов на «Северных потоках». Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее официальный представитель Кремля и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва сталкивается с сильным нежеланием Запада разбираться и проводить надлежащее расследование взрывов российских газопроводов. Россия не даст этой теме «уйти в песок», добавил он.

Мы будем продолжать настаивать на расследовании. Везде и на всех площадках будем об этом говорить. Нам нужно выяснить, кто виноват. Явно, что это не мы. Кто тогда?

Светлана Журовадепутат Госдумы

«Мы уже делали заявления, основываясь в том числе на расследовании американского журналиста Сеймура Херша. Интересно, что это расследование не хотят видеть на Западе, хотя раньше обращали внимание на его статьи», — заявила Журова.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы США, для установки бомб использовали подлодки.

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26 сентября стало известно, что в газопроводе «Северный поток-2» упало давление. Сообщалось, что потенциальная утечка газа из морского газопровода произошла у берегов датского острова Борнхольм. Морское управление Дании призвало суда обходить район инцидента.

Уже к ночи того же дня Nord Stream AG сообщила, что давление в «Северном потоке-1» упало на обеих нитках. «Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока-1" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются», — указывалось в заявлении компании.

Позднее выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы.

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Алена Шевченко
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