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06:24, 23 февраля 2023Мир

Президент Польши созовет заседание Совета нацбезопасности 24 февраля

Президент Польши Дуда созовет заседание Совета нацбезопасности 24 февраля

Фото: канцелярия президента Польши / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда созовет заседание Совета национальной безопасности 24 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации Бюро национальной безопасности страны, заседание состоится в полдень, в ходе встречи планируется обсудить вопросы безопасности, в том числе «в контексте консультаций президентов Польши и его американского коллеги Джо Байдена, а также внеочередного саммита Бухарестской девятки».

Ранее Дуда во время выступления в Варшаве оговорился и поблагодарил за героизм российских военнослужащих вместо украинских. «Украина не пала по сей день благодаря героизму защитников Украины, героизму российских солдат, а также благодаря поддержке, оказанной Украине свободным миром!» — заявил он,

20 февраля Байден посетил в Польшу, где встретился с Анджеем Дудой. До этого американский лидер побывал в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Марина Совина
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