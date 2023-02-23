Президент Польши созовет заседание Совета нацбезопасности 24 февраля

Президент Польши Дуда созовет заседание Совета нацбезопасности 24 февраля

Президент Польши Анджей Дуда созовет заседание Совета национальной безопасности 24 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации Бюро национальной безопасности страны, заседание состоится в полдень, в ходе встречи планируется обсудить вопросы безопасности, в том числе «в контексте консультаций президентов Польши и его американского коллеги Джо Байдена, а также внеочередного саммита Бухарестской девятки».

Ранее Дуда во время выступления в Варшаве оговорился и поблагодарил за героизм российских военнослужащих вместо украинских. «Украина не пала по сей день благодаря героизму защитников Украины, героизму российских солдат, а также благодаря поддержке, оказанной Украине свободным миром!» — заявил он,

20 февраля Байден посетил в Польшу, где встретился с Анджеем Дудой. До этого американский лидер побывал в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.