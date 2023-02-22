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12:18, 22 февраля 2023Мир

Президент Польши оговорился и поблагодарил российских солдат за героизм

Президент Польши Дуда оговорился, поблагодарив российских солдат вместо украинских

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Варшаве оговорился и поблагодарил за героизм российских военнослужащих вместо украинских. Об этом сообщает EADaily.

«Украина не пала по сей день благодаря героизму защитников Украины, героизму российских солдат, а также благодаря поддержке, оказанной Украине свободным миром!» — заявил он, произнося речь перед выступлением президента США Джо Байдена.

Польский политолог и публицист Матеуш Пискорский в своем Telegram-канале предположил, почему Дуда мог допустить подобную ошибку. «Оговорка по Фрейду, или, может быть, "скрытая пророссийская колонна"? А может быть, стресс, ведь, в конце концов, начальник приехал из-за океана…» — сыронизировал Пискорский.

В понедельник, 20 февраля, Байден прибыл в Польшу, где встретился с Анджеем Дудой. До этого американский лидер побывал в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе этого визита Байден, в частности, пообещал, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов.

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Варвара Кошечкина
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