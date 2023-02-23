57-летняя модель показала фигуру без нижнего белья

Модель Паулина Поризкова показала фигуру без нижнего белья и порассуждала о красоте

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала фигуру на откровенном фото и поделилась с подписчиками своими рассуждениями о старении и красоте. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенном снимке 57-летняя манекенщица позирует, прикрывшись блестящим платьем зеленого цвета. При этом видно, что на знаменитости отсутствует нижнее белье. На ней надеты лишь золотистые туфли, оформленные острым носом.

«Вот такая красота — блестящая и легкая, как платье с блестками. Это мгновенно привлекает внимание. Но это вряд ли удобно. Кроме того, блестки со временем натираются и, без сожаления, отпадают», — подписала она пост, который набрал более 64 тысяч лайков.

Ранее Паулина Поризкова продемонстрировала естественную внешность на фото в бикини. Знаменитость поделилась снимоком, на котором она позирует на территории виллы в черно-желтом бикини с анималистичным принтом. Манекенщицу запечатлели сидящей на шезлонге с распущенными волосами без макияжа на лице.