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04:02, 16 февраля 2023Ценности

57-летняя модель показала лицо без макияжа на фото в бикини

57-летняя модель Паулина Поризкова показала лицо без макияжа на фото в бикини

Фото: @paulinaporizkov

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала фигуру на откровенном фото и порадовала фанатов. Соответствующий кадр и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

57-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она позирует на территории виллы в черно-желтом бикини с анималистичным принтом. Манекенщицу запечатлели сидящей на шезлонге с распущенными волосами без макияжа на лице. Вдобавок телезвезда отказалась от аксессуаров и солнцезащитных очков.

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Подписчики восхитились внешним видом Поризковой в комментариях под постом. «Шикарная», «Просто вау», «Сексуально», «Тебе точно 57 лет?», «Выглядит потрясающе для своего возраста», «Обожаю тебя, Паулина!», «Самая лучшая женщина в мире», «Красотка», — высказывались многочисленные поклонники.

В сентябре 2022 года Паулина Поризкова также разместила фото в белье и пожаловалась на старение. Манекенщица позировала перед камерой в боди черного цвета, оформленном прозрачными вставками на спине и бедрах. Фотограф запечатлел модель в зеркале, когда она красила губы.

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Карина Черных
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