В Крыму приостановили движение поездов из-за повреждения железной дороги
В Крыму приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна в районе села Почтовое. Об этом сообщается на сайте МЧС по региону.
Сообщение о повреждении в Бахчисарайском районе полуострова поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 23 февраля в 19:55 (мск).
К месту происшествия прибыли подразделения спасателей, оперативная группа МЧС и ремонтная бригада на железнодорожном транспорте, также были оповещены все службы взаимодействия. Последствия ликвидируют 36 человек и 14 единиц техники.
На участке было остановлено движение поездов и электричек, организованы автобусы для перевозки пассажиров в Симферополь.
Ранее сообщалось, что в Нижневартовске (ХМАО — Югра) сотрудники ФСБ предотвратили попытку диверсии на участке Свердловской железной дороги.