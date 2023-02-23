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22:25, 23 февраля 2023Россия

В Крыму приостановили движение поездов из-за повреждения железной дороги

МЧС: движение поездов в Крыму приостановлено из-за повреждения железнодорожного полотна

Фото: Telegram-канал Baza

В Крыму приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна в районе села Почтовое. Об этом сообщается на сайте МЧС по региону.

Сообщение о повреждении в Бахчисарайском районе полуострова поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 23 февраля в 19:55 (мск).

К месту происшествия прибыли подразделения спасателей, оперативная группа МЧС и ремонтная бригада на железнодорожном транспорте, также были оповещены все службы взаимодействия. Последствия ликвидируют 36 человек и 14 единиц техники.

На участке было остановлено движение поездов и электричек, организованы автобусы для перевозки пассажиров в Симферополь.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске (ХМАО — Югра) сотрудники ФСБ предотвратили попытку диверсии на участке Свердловской железной дороги.

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Марина Совина
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