Китай выступил против политизации мировой экономики

МИД Китая выступил против политизации мировой экономики

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Пекин выступает против политизации мировой экономики. Помимо этого ведомство призвало не использовать ее в качестве оружия против других государств. Документ опубликован на сайте ведомства.

«Необходимо обеспечивать стабильность производственных цепочек и цепочек поставок, все стороны должны надлежащим образом защищать существующую мировую экономическую систему», — сказано в документе внешнеполитического ведомства КНР по ситуации на Украине.

МИД Китая также выступило с призывом не допускать политизации мировой мировой экономики, а также не использовать ее как инструмент борьбы с другими странами.

22 февраля постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь обещал, что мирный план КНР по урегулированию ситуации на Украине представят в ближайшее время. Он также уведомил, что Китай призывает Россию и Украину прекратить огонь и как можно скорее начать мирные переговоры.