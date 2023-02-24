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05:07, 24 февраля 2023Экономика

Китай выступил против политизации мировой экономики

МИД Китая выступил против политизации мировой экономики

Фото: Pixabay

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Пекин выступает против политизации мировой экономики. Помимо этого ведомство призвало не использовать ее в качестве оружия против других государств. Документ опубликован на сайте ведомства.

«Необходимо обеспечивать стабильность производственных цепочек и цепочек поставок, все стороны должны надлежащим образом защищать существующую мировую экономическую систему», — сказано в документе внешнеполитического ведомства КНР по ситуации на Украине.

МИД Китая также выступило с призывом не допускать политизации мировой мировой экономики, а также не использовать ее как инструмент борьбы с другими странами.

22 февраля постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь обещал, что мирный план КНР по урегулированию ситуации на Украине представят в ближайшее время. Он также уведомил, что Китай призывает Россию и Украину прекратить огонь и как можно скорее начать мирные переговоры.

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Марина Совина
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