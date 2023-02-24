ФОМ представил результаты исследования о доверии россиян Путину

ФОМ: Деятельность Путина одобряет 78 процентов россиян

Фонд общественного мнения (ФОМ) провел опрос, согласно результатам которого 81 процент населения России одобряет деятельность президента Владимира Путина, а уровень доверия президенту составил 78 процентов.

Также респондентов попросили оценить работу российского правительства. Около 54 процентов дали оценку «хорошо», что на 17 процентов выше, чем в феврале 2022 года.

Что касается оценки работы главы правительства Михаила Мишустина, 59 процентов респондентов ответили «скорее хорошо».

Опрос проводился с 17 по 19 февраля 2023 года. Всего было опрошено 1500 человек.