Задержание ранившего сотрудника ОМОН в Петербурге показали на видео

Задержание ранившего сотрудника ОМОН россиянина с ружье и пистолетом попало на видео

Задержание 50-летнего Тиграна Хачикяна, ранившего сотрудника ОМОН в центре Санкт-Петербурга попало на видео. Ролик в пятницу, 24 февраля, публикует Telegram-канал 112.

На кадрах видно, как подозреваемого в нападении на сотрудника правоохранительных органаов обезвреживают несколько силовиков, среди которых инспектор ДПС. На асфальте валяется помповое ружье, которым был вооружен задержанный, а также пистолет, зажигалка и бутылка с зажигательной смесью.

О нападении на силовика в центре Санкт-Петербурга стало известно 24 февраля. СКР возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения и предъявлении ему обвинения.