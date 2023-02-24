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13:19, 24 февраля 2023Силовые структуры

В Санкт-Петербурге 50-летний россиянин ранил сотрудника ОМОН

В Санкт-Петербурге задержали ранившего из пистолета сотрудника ОМОН

Кадр: Telegram-канал «112»

В Санкт-Петербурге возле станции метро «Гостиный двор» ранили сотрудника ОМОНа. Об этом в пятницу, 24 февраля, Ленте.ру рассказали в следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, утром 24 февраля 50-летний россиянин начал вести себя неадекватно в центре северной столицы, при попытке задержать его, он выстрелил в силовика. Злоумышленника задержали, раненый сотрудник в больнице. СКР возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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Владимир Седов
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