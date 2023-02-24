Зеленский заявил о сложной ситуации на восточном направлении

Зеленский заявил, что ситуация на восточном направлении боевых действий очень сложная

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале рассказал, что ситуация на восточном направлении боевых действий является очень сложной.

«Ситуация на востоке очень трудная. Болезненная. Но мы делаем все, чтобы выстоять», — заявил он.

Глава государства добавил, что ситуация на южном направлении фронта достаточно опасная, заверив, что при этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) делают все возможное, чтобы дать отпор российским войскам. На северном направлении, по его словам, украинские военные видят каждое намерение противника, усиливая свои позиции там, где это необходимо.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн во время заседания Совета безопасности ООН рассказал, что стало предпосылкой для развития конфликта на Украине. Он назвал причину начала украинского конфликта и отнес к ней расширение НАТО. По его мнению, несмотря на обещания Запада о «неспровоцированном» старте кризиса, именно увеличение альянса стало его катализатором.