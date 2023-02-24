В Warner Bros. анонсировали новые фильмы по вселенной «Властелина колец»

Variety: Warner Bros. снимет несколько новых фильмов, основанных на книгах Толкина

Киностудия Warner Brothers анонсировала съемки нескольких фильмов по вселенной «Властелина колец». Как уточняет Variety, о заключении сделки по созданию нескольких картин, основанных на романе Джона Толкина, сообщил гендиректор студии Дэвид Заслав.

Отмечается, что кинематографисты к работе над проектами пока не подключились, однако режиссер первой трилогии «Властелин колец» Питер Джексон и его соавторы Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс выступили с заявлением, в котором заверили, что Warner Bros. и шведская медиакомпания Embracer держат их в курсе относительно каждого шага проекта.

«С нетерпением ждем возможности побеседовать с ними, чтобы услышать их видение развития франшизы», — подчеркнул Джексон.

Генеральный директор владеющего правами на книги Толкина подразделения Embracer Group Ли Гинчард признался, что в компании рады начать совместное путешествие с New Line Cinema и Warner Bros. Он заверил, что в компании настроены «чтить прошлое, смотреть в будущее и придерживаться высочайшего уровня качества и производственных ценностей».

Ранее киностудия Warner Brothers опровергла сообщения о работе над новым фильмом о Гарри Поттере.