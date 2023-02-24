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14:28, 24 февраля 2023Мир

Британия пообещала восполнить запасы при передаче самолетов НАТО на Украину

Минобороны Британии пообещало восполнить союзникам запасы самолетов, если их передадут ВСУ

Фото: David W Cerny / Reuters

Британия готова восполнить запасы самолетов союзникам из стран НАТО, если те решат передать их Вооруженным силам Украины (ВСУ). С таким обещанием выступил министр обороны королевства Бен Уоллес, пишет РИА Новости.

По словам министра, речь идет о самолетах советского производства МиГ-29 и Су-24, которые Лондон готов заменить на современные западные модели.

«Это быстрый путь, по которому Украина может воспользоваться истребителями», — сказал Уоллес.

Ранее Минобороны Британии исключило поставки на Украину истребителей Eurofighter Typhoon, поскольку для их обслуживания потребовалось бы разместить в стране сотни британских военнослужащих. Уточнялось, что британские истребители могут оказаться слишком сложны в эксплуатации для украинских военных, а потому для их передачи придется задействовать сотни людей.

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Алевтина Запольская
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