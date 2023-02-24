Британия пообещала восполнить запасы при передаче самолетов НАТО на Украину

Минобороны Британии пообещало восполнить союзникам запасы самолетов, если их передадут ВСУ

Британия готова восполнить запасы самолетов союзникам из стран НАТО, если те решат передать их Вооруженным силам Украины (ВСУ). С таким обещанием выступил министр обороны королевства Бен Уоллес, пишет РИА Новости.

По словам министра, речь идет о самолетах советского производства МиГ-29 и Су-24, которые Лондон готов заменить на современные западные модели.

«Это быстрый путь, по которому Украина может воспользоваться истребителями», — сказал Уоллес.

Ранее Минобороны Британии исключило поставки на Украину истребителей Eurofighter Typhoon, поскольку для их обслуживания потребовалось бы разместить в стране сотни британских военнослужащих. Уточнялось, что британские истребители могут оказаться слишком сложны в эксплуатации для украинских военных, а потому для их передачи придется задействовать сотни людей.