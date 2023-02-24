Неизвестные облили краской здание Россотрудничества в Молдавии
Неизвестные вандалы облили краской здание Россотрудничества в Кишиневе
Неизвестные облили красной краской здание, где расположено представительство Россотрудничество, в молдавском Кишиневе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.
Инцидент произошел в ночь на пятницу, 24 февраля. Речь идет о Российском центре науки и культуре в Молдавии, который подчинен Россотрудничеству.
«Была вызвана полиция и карабинеры, которые зафиксировали акт вандализма», — заявили в центре. Установить личности и задержать вандалов пока не удалось.
18 ноября неизвестные облили красной краской памятник Александру Пушкину в центральном парке Риги. В этот день в Латвии отмечается День независимости. В российском посольстве отметили, что празднование этого дня началось с акта вандализма.