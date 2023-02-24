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12:25, 24 февраля 2023Бывший СССР

Неизвестные облили краской здание Россотрудничества в Молдавии

Неизвестные вандалы облили краской здание Россотрудничества в Кишиневе

Фото: Telegram-канал «Sputnik на русском»

Неизвестные облили красной краской здание, где расположено представительство Россотрудничество, в молдавском Кишиневе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 24 февраля. Речь идет о Российском центре науки и культуре в Молдавии, который подчинен Россотрудничеству.

«Была вызвана полиция и карабинеры, которые зафиксировали акт вандализма», — заявили в центре. Установить личности и задержать вандалов пока не удалось.

18 ноября неизвестные облили красной краской памятник Александру Пушкину в центральном парке Риги. В этот день в Латвии отмечается День независимости. В российском посольстве отметили, что празднование этого дня началось с акта вандализма.

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Алевтина Запольская
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