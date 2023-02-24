Военкор описал процесс ликвидации американской гаубицы с помощью дрона «Ланцет»

Военкор Коц описал процесс уничтожения американской гаубицы М777 с помощью дрона «Ланцет»

Эффективное взаимодействие артиллерии, беспилотников и штурмовых отрядов различных подразделений российских войск создают идеальный разведывательно-ударный контур. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор Александр Коц, описав процесс уничтожения американской гаубицы М777 под Кременной.

Военкор рассказал, что картинка с беспилотников ВС РФ поступает в режиме реального времени на пункт управления. Накануне операторы БПЛА засекли украинский опорный пункт, который приехали проверять офицеры Вооруженных сил Украины. На российском пункте управления тут же принимается решение о поражении из реактивной системы залпового огня «Град». Через некоторое время опорный пункт был уничтожен.

В этот же момент операторы поблизости находят новую цель — артиллерийское орудие, похожее на гаубицу М777 американского производства.

«На этот раз по связи из пункта управления выходят на операторов барражирующих боеприпасов "Ланцет", которые базируются в нескольких километрах отсюда. Спустя минуты на пункте управления уже есть кадры поражения, снятые дроном-камикадзе», — рассказывает Коц.

Военкор отмечает, что эти случаи — идеальный вариант взаимодействия различных подразделений, работающих, как единый организм.

В декабре издание Forbes назвало российские дроны-камикадзе «Ланцет» одними из самых эффективных боеприпасов в арсенале Вооруженных сил. Дальность полета «Ланцета» составляет 40 километров.