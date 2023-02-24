Губернатор Свердловской области ответил на критику Пригожина

Губернатор Куйвашев ответил Пригожину на критику Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгенией Куйвашев ответил на критику со стороны основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. В беседе с 66.ru он заявил, что бизнесмену становится «все сложнее придумывать, как еще обидеть регион».

22 февраля Пригожин заявил, что некоторые российские регионы «откровенно гадят». Так, в Свердловской области, отметил он, власти отказываются хоронить участников специальной военной операции (СВО) на Украине с почестями. Пригожин также раскритиковал ЯНАО, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Ситуация в ряде российских субъектов он назвал «форменным беспределом».

Отвечая на это заявление, Куйвашев сказал, что глава ЧВК «сует нос» в региональное управление, и назвал этот факт беспределом. «Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем», — полагает губернатор.

Политик указал на то, что каждый должен заниматься своим делом. «Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», — заключил он.

В конце января Пригожин обрушился с критикой на властей ЯНАО из-за проблем с похоронами участника СВО. Бизнесмен заявлял, что родственники погибшего столкнулись с трудностями при организации похорон из-за противодействия местной администрации.