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13:27, 24 февраля 2023Россия

Губернатор Свердловской области ответил на критику Пригожина

Губернатор Куйвашев ответил Пригожину на критику Свердловской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Губернатор Свердловской области Евгенией Куйвашев ответил на критику со стороны основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. В беседе с 66.ru он заявил, что бизнесмену становится «все сложнее придумывать, как еще обидеть регион».

22 февраля Пригожин заявил, что некоторые российские регионы «откровенно гадят». Так, в Свердловской области, отметил он, власти отказываются хоронить участников специальной военной операции (СВО) на Украине с почестями. Пригожин также раскритиковал ЯНАО, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Ситуация в ряде российских субъектов он назвал «форменным беспределом».

Отвечая на это заявление, Куйвашев сказал, что глава ЧВК «сует нос» в региональное управление, и назвал этот факт беспределом. «Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем», — полагает губернатор.

Политик указал на то, что каждый должен заниматься своим делом. «Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», — заключил он.

В конце января Пригожин обрушился с критикой на властей ЯНАО из-за проблем с похоронами участника СВО. Бизнесмен заявлял, что родственники погибшего столкнулись с трудностями при организации похорон из-за противодействия местной администрации.

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Варвара Кошечкина
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