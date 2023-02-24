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06:17, 24 февраля 2023Мир

В США оценили готовность ядерных сил России

Помощник Салливан: США не видят изменения в готовности российских ядерных сил
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США поддерживают диалог с Москвой по вопросу ядерных сил. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

Салливан оцени готовность ядерных сил России и заявил, что США не видят в них изменения. По его словам, Вашингтон« не считает необходимым вносить какие-либо изменения в готовность собственных сил». Таким образом Салливан ответил на вопрос, допускают ли США эскалации ситуации на Украине до использования ядерного вооружения.

Ранее сообщалось, что США анонсируют новый пакет помощи Украине. По данным CNN, о нем объявят 24 февраля. Пакет подразумевает поставки оружия не со складов Пентагона, а от производителей. Телеканал отметил, что новый подход к выделению помощи говорит о готовности США оказывать длительную поддержку Украине.

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Марина Совина
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