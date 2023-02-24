В Пентагоне высказались о завершении конфликта на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами

Конфликт на Украине, вероятнее всего, завершится переговорами. Такое мнение высказал шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN.

«Вероятнее всего, это закончится какими-то переговорами», — предположил Остин.

Комментируя текущую ситуацию, собеседник телеканала отметил, что Вашингтон планирует продолжать оказывать поддержку Киеву, пока тот ведет бои и пытается «установить контроль над территориями».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают силы в Днепропетровскую область для возможного наступления на запорожском направлении.