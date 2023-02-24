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12:25, 24 февраля 2023Россия

Медведев порассуждал о последующих за победой на Украине переговорах

Медведев заявил, что после победы России на Украине последуют тяжелые переговоры

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

После того, как Россия одержит победу в конфликте на Украине, последуют тяжелые переговоры. Об этом в пятницу, 24 февраля, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, свои рассуждения он опубликовал в Telegram-канале.

«Дальше будут переговоры, которые, я уверен, станут тяжелыми и нервными. Прежде всего потому, что формальные участники переговоров со стороны нашего противника — одни, а фактические руководители — совсем другие», — написал он.

По мнению Медведева, решение за Украину будут принимать те, кто поставляет Киеву оружие и выделяет деньги на поддержку экономики страны. Он объяснил, что враги России не заинтересованы в прекращении конфликта, так как их цель — максимально ослабить и «обескровить» государство, но рано или поздно какое-то соглашение все же возникнет. После этого, по утверждению политика, начнутся «изматывающие месяцы и годы противостояния, истерик и хамства» со стороны тех, кто будет управлять Украиной.

Медведев добавил, что они не смогут принять итоги специальной военной операции (СВО), и тогда новые люди, «называющие себя легальной украинской властью», начнут провоцировать очередной мировой конфликт. Политик призвал не допустить этого путем достижения всех целей СВО.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов к переговорам по Украине по «формуле мира» президента республики Владимира Зеленского. При этом она не ответила на вопрос, слышат ли в Вашингтоне слова Москвы о возможности диалога при отказе Киева от поставок оружия США и прекращении обстрелов российских городов.

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Варвара Родикова
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