В США назвали возможную цель финансовой помощи Украине

Time: США могут дать Киеву денег, чтобы он смирился с потерей присоединенных РФ территорий

США могут предоставить Украине финансовую помощь, чтобы Киев смирился с потерей своих территорий. Об этом написал обозреватель Филип Шорт для издания Time.

Шорт подчеркнул, что никто не говорит об этом прямо, но можно усомниться, что Белый дом желает, чтобы российские войска покинули все занятые ими территории. Продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крым грозит риском «именно той неуправляемой эскалации», которую стремится предотвратить администрация президента США.

Журналист предположил, что Москва не может проиграть в конфликте на Украине. Поэтому вероятным сценарием станет сохранение за ней присоединенных территорий. Он назвал возможную цель финансовой помощи Украине и предположил, что Вашингтон может дать Киеву денег, чтобы тот смирился с потерей территорий.

«Если такое произойдет, украинцы не без оснований воспримут это как предательство [со стороны Запада], но, в конце концов, у Киева может не остаться иного выбора, кроме как смириться. Запад подсластит пилюлю, предоставив масштабную помощь в восстановлении», — заключил журналист.

Ранее сообщалось, что США анонсируют новый пакет помощи Украине на сумму в два миллиарда долларов. Меры помощи не подразумевают поставки оружия со складов Пентагона. Передавать его для Украины станут сами производители.

