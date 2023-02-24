Турция ликвидировала на территории Сирии причастного к теракту в Стамбуле

НРО Турции ликвидировала в Сирии причастного к теракту в Стамбуле человека

Национальная разведывательная организация (НРО) Турции ликвидировала на территории Сирии человека, который был причастен к организации теракта в Стамбуле в ноябре 2022 года. Об этом сообщает телеканал Haberturk со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет о Халиле Менджи, который, как считают спецслужбы, сыграл ключевую роль в подготовке взрыва, унесшего жизни шести человек. Мужчина находился под защитой Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией.

Операция, как пояснили в НРО, прошла на территории сирийского приграничного города Эль-Камышлы. Другие ее подробности пока не разглашаются.

Теракт, упомянутый в сообщении, произошел 13 ноябре 2022 года на улице Истикляль в районе Бейоглу в Стамбуле. Шесть человек погибли, 81 человек пострадал, в том числе трое россиян.