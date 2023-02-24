В Госдуме отреагировали на антироссийскую резолюцию ООН по Украине

Депутат Журова связала с давлением принятие антироссийской резолюции ООН по Украине

Большинство стран поддержали антироссийскую резолюцию Генеральной ассамблеи (ГА) ООН по Украине из-за оказываемого на них давления. Так на принятие документа в разговоре с «Лентой.ру» отреагировала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Это уже не первая резолюция. Мы понимаем, что резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), ООН так и будут. Главное понимать, что есть люди, которые воздерживаются и голосуют за нас. Это говорит о том, что не все с этим согласны, но все в ожидании. Просто им деваться некуда, поэтому они голосуют так. Вряд ли бы они так голосовали, если бы не давили на них», — сказала депутат.

Генеральная ассамблея ООН в четверг, 23 февраля, на специальной сессии приняла антироссийскую резолюцию. Ее поддержала 141 страна. Против высказались семь государств — Россия, Белоруссия, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия и Эритрея. Воздержались 32 делегации, среди которых Китай, Индия, Армения, Казахстан, Иран.

Проект резолюции о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине» предложил Киев и его союзники. В документе говорится о том, что международным организациям нужно усилить поддержку усилий по достижению мира на территории Украине дипломатическим путем. Помимо этого подчеркивается, что ГА ООН поддерживает территориальную целостность республики в пределах ее международно признанных границ. Также резолюция направлена на призыв к России остановить удары по критически важной инфраструктуре Украины и гражданским объектам.

Во время рассмотрения не были приняты поправки Белоруссии. Они предусматривали призыв к России немедленно вывести войска с территории Украины и осудить тех лидеров стран минского формата, которые не добивались урегулирования ситуации на территории Украины. Также Минск предлагал включить в текст пункт о начале мирных переговоров и убрать из документа положения об ответственности России за начало конфликта.