Политик появился голым перед коллегами во время онлайн-заседания

Румынский политик пошел в душ и предстал перед коллегами голым во время онлайн-встречи

В Румынии представитель Социал-демократической партии взял ноутбук с собой в ванную комнату и появился перед коллегами голым. Об этом сообщает Daily Star.

Казус произошел с Альберто-Иосифом Караяни, который пошел в душ и прихватил с собой компьютер. По всей видимости, он хотел следить за ходом заседания во время водных процедур, однако забыл отключить камеру гаджета. Когда председатель начала заседание, Караяни предстал перед товарищами по пояс голым с мокрыми волосами. Он не сразу понял, что его видят, но отключил камеру после того как услышал смех коллег и их призывы выключить видео.

Позже он подключился к онлайн-встрече одетым и принес извинения за произошедшее. «Технологии порой играют с нами злые шутки. К сожалению, меня подвела поспешность. Я прошу прощения за этот прискорбный инцидент…», — написал позже румынский политик на своей странице в социальной сети.

Ранее сообщалось, что колумбийский судья Вивиан Полания была отстранена от работы на три месяца после того, как в ходе транслировавшегося в Zoom заседания появилась в кадре полуголой. В 33-секундном ролике видно, как 34-летняя судья лежит во время слушаний в постели, затягивается сигаретой и выглядит полусонной.