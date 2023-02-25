Лукашенко прокомментировал нападки на Россию и Белоруссию

Лукашенко призвал игнорировать нападки на Россию и Белоруссию на международных площадках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал нападки и провокации против своей страны и России на международных площадках. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

«Они ждут, что мы уйдем оттуда (с международных площадок. — прим. «Ленты.ру»). Никогда не надо делать так, как хочет твой враг или противник. Это аксиома. Поэтому мы оттуда не уйдем. Они не нас оскорбили и не россиян. Они показали свое лицо в очередной раз», — заявил белорусский лидер.

Он также призвал игнорировать выпады противников и «идти своим путем». «Собака лает — караван идет. Вот по этому принципу и мы должны жить и работать. Не обращать внимания и даже не комментировать. Показывать их наглость и идиотизм. Все. Больше ничего не надо», — отметил Лукашенко.

Ранее лидер Белоруссии заявил, что его страна не желает войны, но готова защищать суверенитет. Лукашенко отметил, что выступает за мирное разрешение любых проблем.