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01:31, 25 февраля 2023Мир

Польша назвала условия для принятия десятого пакета санкций

Посол Садось озвучил выдвинутые Польшей шесть условий для принятия нового пакета санкций

Фото: Christian Spicker / Globallookpress.com

Польша согласна на принятие десятого пакета антироссийский санкций только при выполнении ряда условий. Об этом заявил посол Польши при Евросоюзе (ЕС) Анджей Садось. Его слова приводит РИА Новости.

Первым условием дипломат назвал рассмотрение Еврокомиссией (ЕК) в контексте санкционного режима вопроса о якобы незаконном вывозе украинских детей в Россию. Втором — незамедлительное начало работы над пакетом санкций против Белоруссии. Он отметил, что их принятие ожидается уже в понедельник, 27 февраля.

Также Польша требует немедленно начать работать над санкциями в атомной сфере. Четвертое условие — ограничения в отношении российских алмазов. Пятый пункт в списке требований — создание ЕК механизма для мониторинг и подготовки ежеквартального отчета по диверсификации импорта из РФ синтетического каучука странами ЕС. И шестое условие — это начало работы ЕК над введением санкций против российских «пропагандистов».

Екатерина Подвигина
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