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23:35, 25 февраля 2023Силовые структуры

Суд назначил домашний арест лидеру «ЧВК Редан»

Черемушкинский суд Москвы назначил домашний арест лидеру молодежной группировки «Редан»

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Черемушкинский суд Москвы отправил одного из лидеров молодежной неформальной группировки «ЧВК Редан» под домашний арест, передает ТАСС.

Его обвиняют в нападении на подростка в столичном метро — по части 2 статьи 213 УК России (Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), отметили в суде. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.

По данным агентства, изначально следователи требовали отправить обвиняемого в СИЗО, однако суд не согласился с этим. Ранее Черемушкинский суд отправил под домашний арест еще троих соучастников преступления.

23 февраля на станции метро Лубянка избили подростка, который состоял в «ЧВК Редан». Подростки носят длинные темные волосы и значки паука на одежде. Они вдохновились преступной группировкой «Геней Редан» из манги Hunter x Hunter. Cимволом этой группировки является паук с цифрой четыре. Уточняется, что молодые люди выступают против футбольных фанатов, уроженцев с Кавказа и мигрантов.

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Юлия Мискевич
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