Суд назначил домашний арест лидеру «ЧВК Редан»

Черемушкинский суд Москвы назначил домашний арест лидеру молодежной группировки «Редан»

Черемушкинский суд Москвы отправил одного из лидеров молодежной неформальной группировки «ЧВК Редан» под домашний арест, передает ТАСС.

Его обвиняют в нападении на подростка в столичном метро — по части 2 статьи 213 УК России (Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), отметили в суде. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.

По данным агентства, изначально следователи требовали отправить обвиняемого в СИЗО, однако суд не согласился с этим. Ранее Черемушкинский суд отправил под домашний арест еще троих соучастников преступления.

23 февраля на станции метро Лубянка избили подростка, который состоял в «ЧВК Редан». Подростки носят длинные темные волосы и значки паука на одежде. Они вдохновились преступной группировкой «Геней Редан» из манги Hunter x Hunter. Cимволом этой группировки является паук с цифрой четыре. Уточняется, что молодые люди выступают против футбольных фанатов, уроженцев с Кавказа и мигрантов.