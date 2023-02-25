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12:17, 25 февраля 2023Экономика

В Sber Private Banking произошли кадровые изменения

Евгения Тюрикова покинула команду Сбербанка с 6 февраля

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Евгения Тюрикова покинула команду Сбербанка с 6 февраля. Теперь она будет развивать собственные проекты. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что кадровые изменения произошли в согласовании с топ-менеджментом кредитной организации. Также уточняется, что решение об уходе Тюриковой с должности было принято давно, однако перестроение потребовало несколько месяцев для мягкой передачи проектов и полномочий.

Тюрикова на протяжении шести лет возглавляла Sber Privatе Banking — подразделение Сбера, которое занимается обслуживанием частных клиентов с активами от 100 миллионов рублей.

Ранее стало известно число бизнес-карт Сбера для предпринимателей. Сбербанк выдал юбилейную, двухмиллионную бизнес-карту владельцу отеля Green Hall из города Каменск-Уральского. С момента выпуска первой бизнес-карты Сбербанка объем платежей по ним вырос в 300 раз. Ключевой сегмент пользователей продукта ― представители малого и микробизнеса.

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Варвара Кошечкина
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