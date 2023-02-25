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08:37, 25 февраля 2023Культура

Валерия пожаловалась на невозможность определить перенесенную болезнь

Валерия рассказала о перенесенной болезни и пожаловалась на невозможность узнать диагноз
Валерия

Валерия . Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Певица Валерия рассказала о перенесенной болезни и пожаловалась на невозможность узнать диагноз. Ее слова передает «Пятый канал».

Как рассказала певица, она заболела второй раз сначала года и чувствовала недомогание около трех недель. «Подцепила, возможно, «Кракен» или еще что-то», — предположила она.

При этом диагноз врачи артистке так и не установили. «Я не знаю, что это было, до сих пор не сказали», — поделилась Валерия. По ее словам, результаты анализа крови у нее были идеальные. «Сказали, ну какой-то был вирус, какой не знаю. Какой-то странный, очень долгий», — добавила она.

В сентябре прошлого года Валерия объявила о том, что останавливает свою концертную деятельность, а также переносит на следующий год все запланированные выступления. Она отметила, что планирует вернуться к концертной деятельности в следующем году, представив в апреле 2023-го свое юбилейное шоу.

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Марина Совина
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