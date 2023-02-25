В Академии «Меганом» прошла стратегическая сессия программы «Больше, чем путешествие»

С 21 по 24 февраля в Академии творческих индустрий «Меганом» на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму прошла стратегическая сессия программы поощрительных поездок «Больше, чем путешествие».

Она реализуется президентской платформой «Россия — страна возможностей», Российским обществом «Знание», Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и Министерством науки и высшего образования России. Более 100 экспертов туристической отрасли со всей страны работали над созданием проекта экосистемы молодежного туризма в России. Итоги работы они представили первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко.

Выездная стратегическая сессия программы поощрительных поездок «Больше, чем путешествие» прошла в Крыму в рамках серии пилотных программ Академии «Меганом», нового проекта арт-кластера «Таврида». Перед участниками стояла задача разработать концепцию, которая станет ключевой в развитии экосистемы молодежного туризма в России.

В течение трех дней эксперты разных направлений — представители федеральных и региональных органов власти, президентской платформы «Россия — страна возможностей» и АНО «Больше, чем путешествие», НКО и бизнеса, туроператоры и блогеры, активисты студенческих и молодежных объединений — с разных сторон исследовали туризм.

«Проект "Больше, чем путешествие" родился как система поощрения победителей различных конкурсов платформы «Россия – страна возможностей». Наши опросы показали, что в списке возможных призов и мотиваций путешествия лидируют с большим отрывом. Постепенно проект стал набирать обороты и расширяется уже до уровня большой федеральной программы», — рассказал Сергей Кириенко.

По его словам, система туризма должна работать так, чтобы, открывая новые места, молодые люди были не просто наблюдателями, а деятелями, вовлеченными в волонтерские и социальные проекты. «Я вижу большой потенциал в туризме "с рюкзаком за спиной". Когда-то он был популярен, и сейчас нам предстоит развить его по-новому: начиная с организации профильных секций и вплоть до подготовки троп и маршрутов.

«Несмотря на то что инфраструктура и рынок туристических услуг в России значительно выросли за последние годы, рынок еще порядком отличается от того, каким должен быть. Поэтому впереди огромная работа. Необходимо объединить усилия и возможности туризма, федеральных и региональных структур, бизнеса и самой молодежи. Очень важно, чтобы каждый молодой человек имел возможность быть соавтором этого проекта», — добавил Сергей Кириенко.

По итогам эксперты спроектировали новые стандарты современного молодежного туризма. Путешествия по стране будут открывать возможности для образования, просвещения, создавать условия для профессиональной личностной ориентации, вовлекать молодежь в социально-полезную деятельность, обращать внимание на культурные достижения и духовно-нравственные ценности.

