Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:50, 25 февраля 2023Мир

Британский министр приютил оставившую мужа украинскую беженку

Украинская беженка переехала к британскому министру Шаппсу, оставив мужа на родине
Грант Шаппс

Грант Шаппс. Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media / Globallookpress.com

Министр энергетики Великобритании Грант Шаппс приютил у себя дома украинскую беженку вместе с ее матерью, сыном и собакой. Об этом сообщает телеканал Sky News.

В доме также проживает супруга Шаппса и их дети. «Мы вместе едим, загружаем посудомоечную машину и занимаемся другими домашними делами. Это расширенная семья», — рассказал министр, добавив, что украинцы намерены задержаться у него еще на несколько месяцев.

Уточняется, что муж беженки остался на родине. Женщина поделилась, что она работает удаленно и все время находится на связи с украинскими коллегами. Ее супруг, которого уволили с работы по медицинским показаниям из-за травмы ноги, недавно прибыл в Польшу и надеется на воссоединение с семьей в Великобритании.

По словам беженки, у них с Шаппсом «много общего», однако они не обсуждают политику Великобритании, за исключением ситуации на Украине.

Ранее украинцы, временно проживающие в Великобритании, пожаловались на ужасные условие пребывания. Кроме того, сообщалось, что многие из них становятся бездомными после окончания программы спонсорства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Зеленский рассказал о планах по захвату Крыма
Байден оценил опасность своего визита в Киев
Посол Антонов назвал опасной приостановку членства России в ФАТФ
Москвички встретили курьера в нижнем белье и записали видео
Бежавший в Норвегию экс-командир ЧВК «Вагнер» избил полицейских
Британский министр приютил оставившую мужа украинскую беженку
В Китае призвали Запад внимательнее изучить мирный план Пекина
Названы адреса сдающихся в аренду квартир в Москве с минимальной стоимостью
В Запорожье увидели плюсы от санкций США против ЗАЭС
Кулеба высказался о мирном плане Китая
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.