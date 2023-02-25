Британский министр приютил оставившую мужа украинскую беженку

Украинская беженка переехала к британскому министру Шаппсу, оставив мужа на родине

Министр энергетики Великобритании Грант Шаппс приютил у себя дома украинскую беженку вместе с ее матерью, сыном и собакой. Об этом сообщает телеканал Sky News.

В доме также проживает супруга Шаппса и их дети. «Мы вместе едим, загружаем посудомоечную машину и занимаемся другими домашними делами. Это расширенная семья», — рассказал министр, добавив, что украинцы намерены задержаться у него еще на несколько месяцев.

Уточняется, что муж беженки остался на родине. Женщина поделилась, что она работает удаленно и все время находится на связи с украинскими коллегами. Ее супруг, которого уволили с работы по медицинским показаниям из-за травмы ноги, недавно прибыл в Польшу и надеется на воссоединение с семьей в Великобритании.

По словам беженки, у них с Шаппсом «много общего», однако они не обсуждают политику Великобритании, за исключением ситуации на Украине.

Ранее украинцы, временно проживающие в Великобритании, пожаловались на ужасные условие пребывания. Кроме того, сообщалось, что многие из них становятся бездомными после окончания программы спонсорства.