Неудачливый российский студент-диверсант выдал свои планы надписью на стене

В Екатеринбурге студент оскорбил ОКБ «Новатор» и выдал план диверсионной группы

В Екатеринбурге неудачливый российский студент-диверсант выдал собственные планы и своего куратора одной надписью на стене. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщает Telegram-канал SHOT.

19-летний молодой человек в подземном переходе у опытно-конструкторского бюро (ОКБ) «Новатор», которое занимается производством ракетного вооружения, баллончиком написал оскорбления в адрес его сотрудников. После его задержали охранники ОКБ и передали правоохранителям.

Последние нашли в комнате студента в общежитии проукраинские листовки и части самодельного взрывного устройства (СВУ), которое тот собирал. Позже удалось выйти на куратора злоумышленника. Им оказался другой студент, который руководил «операцией».

Уже возбуждены уголовные дела о содействии терроризму, об изготовлении взрывчатки и вербовке в террористическую организацию.

ОКБ «Новатор» занимается созданием ракетного вооружения различных классов для Сухопутных войск, Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России.

Ранее сообщалось, что в Тобольске сотрудники полиции задержали российского подростка-диверсанта на пути к военкомату. Подозрительного 15-летнего школьника остановили на полпути к цели и при досмотре обнаружили у него бутылку с зажигательной смесью и зажигалку. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и мотивы случившегося.