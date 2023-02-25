Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:03, 25 февраля 2023Силовые структуры

Неудачливый российский студент-диверсант выдал свои планы надписью на стене

В Екатеринбурге студент оскорбил ОКБ «Новатор» и выдал план диверсионной группы

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Екатеринбурге неудачливый российский студент-диверсант выдал собственные планы и своего куратора одной надписью на стене. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщает Telegram-канал SHOT.

19-летний молодой человек в подземном переходе у опытно-конструкторского бюро (ОКБ) «Новатор», которое занимается производством ракетного вооружения, баллончиком написал оскорбления в адрес его сотрудников. После его задержали охранники ОКБ и передали правоохранителям.

Последние нашли в комнате студента в общежитии проукраинские листовки и части самодельного взрывного устройства (СВУ), которое тот собирал. Позже удалось выйти на куратора злоумышленника. Им оказался другой студент, который руководил «операцией».

Уже возбуждены уголовные дела о содействии терроризму, об изготовлении взрывчатки и вербовке в террористическую организацию.

ОКБ «Новатор» занимается созданием ракетного вооружения различных классов для Сухопутных войск, Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России.

Ранее сообщалось, что в Тобольске сотрудники полиции задержали российского подростка-диверсанта на пути к военкомату. Подозрительного 15-летнего школьника остановили на полпути к цели и при досмотре обнаружили у него бутылку с зажигательной смесью и зажигалку. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и мотивы случившегося.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Евросоюз принял десятый пакет санкций против России
Подросток погиб на горнолыжной базе на Камчатке
Актер Станислав Садальский сообщил о проблемах со здоровьем
Евросоюз заблокирует половину экспорта в Россию после ввода новых санкций
Пытавшегося поджечь военкомат российского школьника арестовали
В Киеве произошел мощный пожар на одном из заводов
Неудачливый российский студент-диверсант выдал свои планы надписью на стене
Главный тренер «Челси» рассказал об угрозах расправой из-за результатов команды
В Госдуме ответили на заявление США о намерении Китая передать России боеприпасы
Швейцария потеряла возможность претендовать на роль посредника по Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.