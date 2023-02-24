Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:30, 24 февраля 2023Силовые структуры

Полиция задержала на пути к военкомату российского подростка-диверсанта

В Тобольске полиция задержала 15-летнего школьника с коктейлем Молотова

Фото: Яндекс.Карты

В Тобольске сотрудники полиции задержали российского подростка-диверсанта на пути к военкомату. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, полицейские обратили внимание на подозрительного подростка, направлявшегося к военкомату Тобольска и Тобольского района. 15-летнего школьника остановили на полпути к цели и при досмотре обнаружили у него бутылку с коктейлем Молотова (бутылка с зажигательной смесью) и зажигалку. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и мотивы случившегося.

23 февраля сообщалось, что в Мурманске неизвестные подожгли военкомат, возгорание ликвидировано. В результате инцидента повредилась только внешняя часть оконной рамы военкомата.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Медведев призвал отодвинуть угрозы для России до границ Польши
Названа дата отправки первых Leopard 2 из Польши на Украину
Зеленский получил приглашение на саммит НАТО
Япония предложит G7 расширить антироссийские санкции на третьи страны
Полиция задержала на пути к военкомату российского подростка-диверсанта
Раскрыта причина называть один из российских городов столицей закатов
Премьер-министр Польши приехал в Киев
Медведев порассуждал о последующих за победой на Украине переговорах
Неизвестные облили краской здание Россотрудничества в Молдавии
Генсек НАТО прокомментировал план Китая по урегулированию конфликта на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.