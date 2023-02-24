Полиция задержала на пути к военкомату российского подростка-диверсанта

В Тобольске полиция задержала 15-летнего школьника с коктейлем Молотова

В Тобольске сотрудники полиции задержали российского подростка-диверсанта на пути к военкомату. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, полицейские обратили внимание на подозрительного подростка, направлявшегося к военкомату Тобольска и Тобольского района. 15-летнего школьника остановили на полпути к цели и при досмотре обнаружили у него бутылку с коктейлем Молотова (бутылка с зажигательной смесью) и зажигалку. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и мотивы случившегося.

23 февраля сообщалось, что в Мурманске неизвестные подожгли военкомат, возгорание ликвидировано. В результате инцидента повредилась только внешняя часть оконной рамы военкомата.