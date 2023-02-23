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15:34, 23 февраля 2023Силовые структуры

В российском городе неизвестные подожгли военкомат

SHOT: в Мурманске неизвестные подожгли военкомат, возгорание ликвидировано

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

В четверг, 23 февраля, неизвестные подожгли военкомат в Мурманске. О происшествии в российском городе сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел утром на улице Капитана Орликовой. Жительница дома, расположенного рядом с учреждением, вызвала экстренные службы после того, как почувствовала запах гари. Прибывшие на место сотрудники ликвидировали возгорание в течение 10 минут, никто не пострадал.

Отмечается, что в результате инцидента повредилась только внешняя часть оконной рамы военкомата. Информации о совершивших поджог не приводится.

В конце декабря 2022 года сообщалось, что злоумышленники подожгли военкомат в Саратовской области. В результате выгорел кабинет дежурного. Остальные помещения не были задеты огнем.

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Полина Матюхина
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