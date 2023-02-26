В Болгарии отменили марш в честь возглавлявшего пронацистский союз генерала

Власти Болгарии отменили марш в честь генерала Лукова, возглавлявшего пронацистский союз

Власти Болгарии отменили ежегодный факельный марш в центре Софии в честь покойного генерала Христо Лукова, который возглавлял пронацистский Союз болгарских национальных легионов в ходе Второй мировой войны, пишет агентство Assosiated Press.

До этого мероприятие подверглось осуждению со стороны правозащитных групп, политических партий и посольств иностранных государств. Организаторов марша Лукова обвинили в пропаганде расизма, ксенофобии и антисемитизма.

Националисты собрались перед прокуратурой в знак протеста против ограничительных мер. Тогда же десятки активистов-антифашистов устроили митинг против националистической акции, настаивая на запрете неонацистов. Болгарским полицейским удалось блокировать столкновения между двумя сторонами.

Мероприятие в честь покойного генерала Лукова проводилось в Софии ежегодно начиная с 2003-го. Марш привлекал националистически настроенных поклонников генерала Христо Лукова, который поддерживал Германию во время Второй мировой войны и был убит антифашистским движением сопротивления.

Луков был на должности военного министра с 1935 по 1938 год, а с 1942 года до своей смерти в 1943 году возглавлял Союз болгарских легионов пронацистской Германии.

В декабре 2022 года сообщалось, что активисты в Болгарии провели акцию в поддержку России вопреки запрету мэра.