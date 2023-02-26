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13:44, 26 февраля 2023Мир

Президент Чехии заявил о выполнении Украиной «домашнего задания» для НАТО

Президент Чехии Павел заявил, что Украина заслужила вступление в НАТО после конфликта
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Чехии и экс-глава Военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что Украина выполнила «домашнее задание» для вступления в НАТО. Политика цитирует РБК.

По мнению Павела, Украина заслужила, чтобы ее серьезно рассматривали в роли нового члена Североатлантического альянса. Он заявил, что Киев выполнил условия в области технической совместимости, а также разделяет те же ценности, что и другие члены НАТО. Однако, по словам чешского лидера, вступлению Украины в альянс мешают продолжающиеся боевые действия на территории страны.

«Украина заслуживает того, чтобы ее рассматривали как нового члена НАТО — за соблюдение стандартов, за защиту ценностей, которые важны для всех нас. А еще украинские военные будут, пожалуй, опытными из всех, и были бы большим преимуществом для стран НАТО. Есть все причины, почему мы должны рассматривать членство Украины в НАТО сразу после войны», — сказал Павел.

Ранее президент России Владимир Путин назвал НАТО соучастником преступлений Украины. Страны НАТО поставляют Украине оружие на безвозмездной основе, не получая за него оплату, а значит, становятся в каком-то смысле соучастниками военного конфликта и преступлений Киева, считает он.

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Варвара Кошечкина
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