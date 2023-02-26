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23:54, 26 февраля 2023Спорт

Месси забил 700-й гол в клубной карьере

Аргентинский форвард Лионель Месси забил 700-й гол в клубной карьере

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Аргентинский форвард Лионель Месси забил 700-й гол в клубной карьере. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

35-летний футболист «Пари Сен-Жермен» отличился в гостевом матче 25-го тура чемпионата Франции против «Марселя». Он поразил ворота соперника с передачи Килиана Мбаппе, сделав счет 2:0.

Этот мяч стал 28-м для Месси в составе ПСЖ. Предыдущие 672 гола он забил за «Барселону», за которую выступал на протяжении большей части карьеры, с 2003‑го по 2021 год.

9 октября такого же показателя достиг португальский нападающий Криштиану Роналду. Тогда он, выступая в составе «Манчестер Юнайтед», отметился забитым мячом в матче десятого тура Английской премьер-лиги против «Эвертона». На тот момент футболисту было 37 лет.

Дарья Коршунова
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