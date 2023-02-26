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21:28, 26 февраля 2023Мир

Кондолиза Райс усомнилась в будущем вступлении Украины в НАТО

Экс-глава Госдепа США Кондолиза Райс усомнилась в будущем вступлении Украины в НАТО
Кондолиза Райс

Кондолиза Райс. Фото: Ron Sachs/ Globallookpress.com

Экс-глава Госдепартамента США Кондолиза Райс в интервью телеканалу CBS News усомнилась в будущем вступлении Украины в НАТО, уточнив, что Киеву тем не менее потребуются определенные соглашения в области безопасности.

«Некоторая форма договоренностей по безопасности с Украиной будет необходима в будущем, вероятно, сейчас стоит начать работать над этим», — указала бывшая госсекретарь.

По словам Райс, в настоящее время НАТО защищена, в то время как Украина остается «вакуумом» в Европе. Она добавила, что вне зависимости от действий альянса, необходимо убедиться, что этого «вакуума» в будущем не будет.

Экс-глава Госдепа усомнилась в том, что политический блок применит пятую статью договора, но подтвердила, что Киев и НАТО, фактически, являются очень сильными союзниками, и такая тенденция сохранится в дальнейшем.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже фактически являются армией НАТО, поскольку страна активно внедряет стандарты альянса и пользуется его военной техникой.

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Марина Совина
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