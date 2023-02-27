В Европе арестовали капитана заподозренного в перевозке российской нефти судна

В Албании арестовали капитана судна, предположительно, перевозившего российскую нефть

В Албании арестовали Алексея Смазнова — капитана судна, которое, предположительно, перевозило российскую нефть в обход санкций Евросоюза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство России в Тиране.

Речь идет о танкере под либерийским флагом, который был задержан в городе Дуррес 20 февраля. По данным местной полиции, в территориальных водах Греции его загрузили топливом с турецкого танкера. После этого судно направилось в порт албанского города. «Сама нефть, как полагают местные власти, была закуплена в одном из российских портов на Черном море и предназначалась для албанской компании A.V Internacional Group, принадлежащей бизнесмену П. Баре», — пояснили в посольстве.

У членов экипажа, который по большей части состоял из россиян, не было сертификата о стране происхождения топлива. По этой причине полиция Дурреса изъяла у них паспорта. По факту произошедшего начато расследование.

Отмечается, что Смазнов, а также другие члены экипажа не обращались в диппредставительство за помощью. В настоящий момент сотрудники посольства проясняют ситуацию.

О задержании судна стало известно 22 февраля. Тогда сообщалось, что танкер загрузили российской нефтью в греческом порта Каламата. Уточнялось, что объем груза на борту оценивался в 22,5 тысячи тонн.