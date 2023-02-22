В Европе задержали танкер по подозрению в тайной перевозке российской нефти

Полиция Албании задержала танкер по подозрению в тайной перевозке российской нефти

В Албании задержан танкер под либерийским флагом, который, как подозревает полиция страны, тайно перевозил груз российской нефти в нарушение санкций Евросоюза. Об этом говорится в сообщении албанского ведомства.

Операция по задержанию получила название «Эмбарго». По данным полицейской разведки, танкер вышел из Азербайджана, но затем был загружен нефтью с другого судна в греческом порту Каламата, причем эта нефть имела российское происхождение.

Объем груза оценивается в 22,5 тысячи тонн. Судно задержано 20 февраля в порту Дуррес на Адриатическом побережье. Название танкера и его владельцы не называются. Нарушением является перевозка груза без надлежащей документации. В рамках следственных действий изъяты судовые документы и задержаны 22 члена экипажа.

Эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти вступило в силу 5 декабря. Одновременно с ним заработал ценовой потолок, утвержденный на уровне 60 долларов за баррель. С 5 февраля были введены аналогичные меры для российских нефтепродуктов.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза намерены усилить меры по выявлению случаев обхода антироссийских санкций. Для этого будет создана аналитическая платформа, позволяющая расследовать конкретные дела и подозрительные торговые потоки. Эта идея будет обсуждаться в рамках подготовки десятого пакета санкций, заседание по поводу которого пройдет 22 февраля.

Усиление контроля за потоками нефти может усложнить экспорт даже для дружественных рынков. Так, о проблемах с оплатой российских поставок сообщила индийская государственная компания Hindustan Petroleum. По данным ее представителя, местные и международные банки отказываются принимать платежи, опасаясь вторичных санкций, если окажется, что российское сырье не оформлено в соответствии с правилами.

Как отмечает нефтяной стратег Bloomberg Джулиан Ли, созданный Россией флот танкеров не позволит ей полноценно обойти санкции западных стран. Чтобы сохранить экспорт в сравнимом объеме, все равно придется привлекать европейские суда и исполнять требование потолка цен.