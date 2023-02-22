Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:25, 22 февраля 2023Экономика

В Европе задержали танкер по подозрению в тайной перевозке российской нефти

Полиция Албании задержала танкер по подозрению в тайной перевозке российской нефти

Фото: Policia e Shtetit

В Албании задержан танкер под либерийским флагом, который, как подозревает полиция страны, тайно перевозил груз российской нефти в нарушение санкций Евросоюза. Об этом говорится в сообщении албанского ведомства.

Операция по задержанию получила название «Эмбарго». По данным полицейской разведки, танкер вышел из Азербайджана, но затем был загружен нефтью с другого судна в греческом порту Каламата, причем эта нефть имела российское происхождение.

Объем груза оценивается в 22,5 тысячи тонн. Судно задержано 20 февраля в порту Дуррес на Адриатическом побережье. Название танкера и его владельцы не называются. Нарушением является перевозка груза без надлежащей документации. В рамках следственных действий изъяты судовые документы и задержаны 22 члена экипажа.

Эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти вступило в силу 5 декабря. Одновременно с ним заработал ценовой потолок, утвержденный на уровне 60 долларов за баррель. С 5 февраля были введены аналогичные меры для российских нефтепродуктов.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

Ранее стало известно, что страны Евросоюза намерены усилить меры по выявлению случаев обхода антироссийских санкций. Для этого будет создана аналитическая платформа, позволяющая расследовать конкретные дела и подозрительные торговые потоки. Эта идея будет обсуждаться в рамках подготовки десятого пакета санкций, заседание по поводу которого пройдет 22 февраля.

Усиление контроля за потоками нефти может усложнить экспорт даже для дружественных рынков. Так, о проблемах с оплатой российских поставок сообщила индийская государственная компания Hindustan Petroleum. По данным ее представителя, местные и международные банки отказываются принимать платежи, опасаясь вторичных санкций, если окажется, что российское сырье не оформлено в соответствии с правилами.

Как отмечает нефтяной стратег Bloomberg Джулиан Ли, созданный Россией флот танкеров не позволит ей полноценно обойти санкции западных стран. Чтобы сохранить экспорт в сравнимом объеме, все равно придется привлекать европейские суда и исполнять требование потолка цен.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал приостановку участия России в ДСНВ
Путин рассказал о влиянии отношений России и Китая на стабильность в мире
В Китае заявили об отстаивании многополярности вместе с Россией
Ван И назвал принципы отношений Китая и России
Тренер дала советы по наращиванию мышечной массы
Аксенов заявил о поддержке Путиным идеи построить линию обороны в Крыму
Зеленский предложил ввести санкции против России сроком на 50 лет
В Европе задержали танкер по подозрению в тайной перевозке российской нефти
Число пострадавших в результате обстрела ВСУ российского города увеличилось
Пограничники в Финляндии назвали визит россиянки к сестре международной угрозой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.