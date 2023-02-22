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08:56, 22 февраля 2023Мир

ЕС добавит в санкционный лист еще почти сотню граждан России

Politico: ЕС намерен ввести санкции против 96 граждан России
СюжетСанкции против России:

Фото: Thomas Kienzle / Reuters

ЕС намерен ввести в следующий пакет антироссийский рестрикций санкции против еще 96 граждан России, среди которых есть члены семей российских предпринимателей и олигархов. О пополнении санкционного листа сообщает Politico.

«К следующему пакету санкций ЕС могут быть добавлены еще 96 человек. На это указывают проекты документов, с которыми ознакомились журналисты Politico», — говорится в публикации. Отмечается, что этот список мог быть больше, если бы не протест от представителей Венгрии касательно отдельных пунктов нового списка.

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Виктория Кондратьева
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