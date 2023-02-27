Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:51, 27 февраля 2023Силовые структуры

Раскрыто дело об исчезновении россиянки в 2012 году

В Петербурге полиция задержала подозреваемых в убийстве пропавшей в 2012 году женщины

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы раскрыли дело об исчезновении 27-летней местной жительницы Вероники Архиповой, которая ушла из дома более десяти лет назад и не вернулась. Об этом сообщает РИА Новости.

Молодая женщина жила с больной бабушкой и кошками. Вечером 17 апреля 2012 года после телефонного звонка она спешно собралась и ушла, оставив родственницу без присмотра. С тех пор ее больше никто не видел. Через несколько дней родные забили тревогу и обратились в полицию.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве, в ходе расследования сыщикам не удалось установить, кто звонил Веронике перед исчезновением. Между тем выяснилось, что за пять месяцев до пропажи она составила завещание, в котором наследниками ее имущества — двух квартир в Петербурге и сбережений в несколько сотен тысяч рублей в банке — стали дядя и брат. Однако молодая женщина не страдала каким-либо заболеваниями.

Следователи проверили их, а также дальнего родственника, у которого в квартире были найдены несколько ножей, но никаких доказательств их причастности к убийству Архиповой найти не удалось.

Недавно оперативники получили информацию, что к преступлению имеет отношение 61-летний сосед Вероники. Его вместе с подельником задержали. Следствие считает, что они убили женщину из-за денег на банковском счете. Подозреваемые дали признательные показания, по ним правоохранители намереваются отыскать тело пропавшей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В МИД России назвали условия для прекращения огня на Украине
Умер политолог Глеб Павловский
Twitter продолжил массовые увольнения
Стало известно об ударе ВС России по украинским позициям под Херсоном
Nokia выпустила смартфон-конструктор
Россиянин убил бывшую жену в день развода из-за ее встречи с мужчиной
Доктор Мясников назвал опасное последствие популярного способа похудения
В ЛНР рассказали об отказе иностранных наемников жить в окопах ВСУ
Сестра Майли Сайрус посетила Неделю моды в прозрачном платье-кольчуге без белья
Россиянам подсказали способ сэкономить на перелетах на Шри-Ланку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.