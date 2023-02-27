Раскрыто дело об исчезновении россиянки в 2012 году

В Петербурге полиция задержала подозреваемых в убийстве пропавшей в 2012 году женщины

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы раскрыли дело об исчезновении 27-летней местной жительницы Вероники Архиповой, которая ушла из дома более десяти лет назад и не вернулась. Об этом сообщает РИА Новости.

Молодая женщина жила с больной бабушкой и кошками. Вечером 17 апреля 2012 года после телефонного звонка она спешно собралась и ушла, оставив родственницу без присмотра. С тех пор ее больше никто не видел. Через несколько дней родные забили тревогу и обратились в полицию.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве, в ходе расследования сыщикам не удалось установить, кто звонил Веронике перед исчезновением. Между тем выяснилось, что за пять месяцев до пропажи она составила завещание, в котором наследниками ее имущества — двух квартир в Петербурге и сбережений в несколько сотен тысяч рублей в банке — стали дядя и брат. Однако молодая женщина не страдала каким-либо заболеваниями.

Следователи проверили их, а также дальнего родственника, у которого в квартире были найдены несколько ножей, но никаких доказательств их причастности к убийству Архиповой найти не удалось.

Недавно оперативники получили информацию, что к преступлению имеет отношение 61-летний сосед Вероники. Его вместе с подельником задержали. Следствие считает, что они убили женщину из-за денег на банковском счете. Подозреваемые дали признательные показания, по ним правоохранители намереваются отыскать тело пропавшей.